Ушел из жизни калининградский поэт Анатолий Галенко

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-22T19:02:40+03:00

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Поэт Анатолий Галенко 21 апреля ушел из жизни на 80-м году. Об этом сообщили в областной научной библиотеке, чьим другом и читателем был Анатолий Сергеевич.

Его творчество – поэзия, публицистика, статьи. Автор 25 поэтических сборников. Анатолий Галенко писал страстно, правдиво и бескомпромиссно.

- 10 апреля в очередной раз мы встретились с поэтом и его новой книгой «Горизонты судьбы», впереди нас ожидал юбилей и творческий вечер в окружении безмерно уважавших автора читателей и сотрудников краеведческого центра, - сказали в библиотеке.

Прощание с Анатолием Галенко состоится 25 апреля в 11.00 в ритуальном зале Дома офицеров (ул. Кирова, 7).

ИСТОЧНИК KP.RU