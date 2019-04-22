2019-04-22T19:02:40+03:00
Общество

Ушел из жизни калининградский поэт Анатолий Галенко

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Анатолий Галенко.Анатолий Галенко.Фото: Калининградская областная научная библиотека
Изменить размер текста:

Поэт Анатолий Галенко 21 апреля ушел из жизни на 80-м году. Об этом сообщили в областной научной библиотеке, чьим другом и читателем был Анатолий Сергеевич.

Его творчество – поэзия, публицистика, статьи. Автор 25 поэтических сборников. Анатолий Галенко писал страстно, правдиво и бескомпромиссно.

- 10 апреля в очередной раз мы встретились с поэтом и его новой книгой «Горизонты судьбы», впереди нас ожидал юбилей и творческий вечер в окружении безмерно уважавших автора читателей и сотрудников краеведческого центра, - сказали в библиотеке.

Прощание с Анатолием Галенко состоится 25 апреля в 11.00 в ритуальном зале Дома офицеров (ул. Кирова, 7).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде в парке на Яналова спилили огромный бук из-за трещины в стволе
Директор Багратионовского музея – о пожаре в замке Прейсиш-Эйлау: Это пример безнаказанности
Калининградский историк Сергей Трифонов приготовил подарок калининградским музеям
На выходных на калининградских дорогах задержали 27 пьяных водителей
В Калининграде продавец мебельного магазина присвоила свыше 100 тысяч рублей
Калининградца оштрафовали на 200 тысяч за самовольную добычу янтаря
В Калининграде начали обновлять дорожную разметку
В центре Калининграда едва не зарезали мужчину за отказ дать сигарету
В Большом Исаково после столкновения перевернулась на крышу «Тойота»
Калининградцы сообщили о 113 фактах выплат зарплат «в конвертах»
В Черняховске провели турнир по конному спорту
В Калининграде начался капремонт тротуара на улице Грига
В Калининграде маршрут автобуса №34 стал ежедневным
Школьница из Калининграда стала призером всероссийской олимпиады по экологии
Актер Иван Охлобыстин – о конфликте хомлинов и РПЦ: Это же чушь
В двух скверах Калининграда начали высаживать розы
Власти назвали стоимость велодорожки от Зеленоградска до Приморья
Калининградская область вошла в число лидеров по приросту населения