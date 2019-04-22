2019-04-22T19:44:08+03:00
Общество

В Калининграде в парке на Яналова спилили огромный бук из-за трещины в стволе

Жители возмущены, так как считают, что дерево нужно было спасти
Иван МАРКОВ
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Ровный спил снесенного букаРовный спил снесенного букаФото: Facebook
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В парке на улице Яналова в Калининграде спилили огромный бук. Заметив абсолютно ровный спил и разбросанные по парку бревна, жительница Вера Подгорная написала об этом пост в фейсбуке.

- Вчера, прогуливаясь в парке на улице Яналова, обнаружила спиленное дерево, - пишет Подгорная. - Удивил тот факт, что дерево было очень большое, а самое главное, очень качественное, если судить по бревнам, которые лежали рядышком и имели одинаковую длину. Явно для каких то нужд. Понятно, что из местных жителей, никому в голову не пришла бы мысль, спилить дерево в парке. Уж больно опасное это занятие.

В своем сообщении женщина намекнула, что к сносу дерева имеют отношение чиновники, и оказалась права, так как вскоре в комментариях появился начальник отдела озеленения Дмитрий Петренко, который сообщил следующее:

- Был звонок в ЕДДС, в сквере на Яналова произошло расщепление ствола бука. Звонок поступил в субботу вечером. В воскресение, для предотвращения аварийной ситуации на место выехала бригада, - написал Петренко, прикрепив к своему ответу фото бука с трещиной. - Распил аварийного дерева происходил под чутким присмотром полиции, которую вызвал «бдительный» гражданин. Остатки аварийного дерева будут вывезены в ближайшее время.

Ответ жителей не устроил, так как они, ссылаясь на мнение экспертов, посчитали, что дерево можно было спасти, применив специальную стяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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