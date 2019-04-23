Власти Калининграда потратят 10 млн рублей на выпуск электронных транспортных карт

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-23T10:32:59+03:00

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На выпуск электронных транспортных карт в Калининграде будет направлено 10 млн рублей. Еще 100 млн – на создание и внедрение системы единого электронного проездного. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Оборудование для безналичной оплаты будет установлено во всем пассажирском транспорте.В автобусах большого класса терминал оплаты будет находиться у кондуктора, в микроавтобусе – у водителя. На автобусах муниципального перевозчика МКП «Калининград-ГорТранс» в 2020 году будут установлены стационарные терминалы (валидаторы) оплаты проезда для того, чтобы пассажир мог оплатить проезд, не прибегая к услугам кондуктора.

Оплатить поезд можно будет как наличными, так и любыми безналичными способами оплаты, такими, как транспортная карта, в том числе, бесконтактная, различные устройства с чипом бесконтактной оплаты, а так же мобильным телефоном с платёжным приложением, отметили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU