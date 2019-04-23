2019-04-23T10:37:10+03:00
Происшествия

В районе погранзаставы в Мамоново случился лесной пожар

Огонь уничтожил 1 га леса
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Вечером в минувший понедельник пожарные по тревоге выезжали в район пограничной заставы Мамоново, там случился лесной пожар, причину которого еще предстоит выяснить.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел лес на площади 1 га.

Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Обошлось без пострадавших.

Между тем, в регионе продолжает гореть трава в полях. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 19 раз выезжали на тушение горящей прошлогодней растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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