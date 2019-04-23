В районе погранзаставы в Мамоново случился лесной пожар
Огонь уничтожил 1 га леса
.Фото: Правительство Калининградской области
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Вечером в минувший понедельник пожарные по тревоге выезжали в район пограничной заставы Мамоново, там случился лесной пожар, причину которого еще предстоит выяснить.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел лес на площади 1 га.
Пожарные подоспели вовремя и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Обошлось без пострадавших.
Между тем, в регионе продолжает гореть трава в полях. Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 19 раз выезжали на тушение горящей прошлогодней растительности.
ИСТОЧНИК KP.RU