2019-04-23T10:38:24+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество

Виктор Сергеев
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В Калининграде во вторник, 23 апреля, в течение дня не будет холодной воды на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов холодное водоснабжение отключено на ул. Ю.Гагарина 79 (д/сад № 11), 81, ул. Еловая аллея 1, 5, ул. Пражская 1а, б, в, 3-7, 4-30, 32а, б, в, 34-38, ул. Куйбышева 36, 40, ул. Римская 1-33, 20-26, ул. Берлинская 1-21, 2-22 а, б, в.

Также до 20 часов не будет горячей воды на ул. Куйбышева 15 (школа № 33), 17-187, 139 (д/сад № 123), ул. Еловая аллея 51-69, 63а, ул. Парт. Железняка 12-18. До 16 часов от горячего водоснабжения отключены два дома в посёлке Малое Борисово.

Без света до 12 часов остались дома на ул. Гайдара 111-123, 133-137, 141-145, ул. Горького 117-123, 152-160, 152а, 152б.

До 16 часов света не будет на ул. Барнаульская 5а, до 18 часов – на ул. Озерная 25а, 25б, 25в, 31а, 43, ул. Балтийская 14-24, 26а, ул. Стрелковая 8-8б, 19. До 20 часов электричество отключено на ул. Горького 55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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