2019-04-23T10:45:05+03:00
Общество

В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Во вторник в Калининграде ремонтные работы проходят на девяти улицах, из-за чего возможно затруднение движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, горячим асфальтобетоном приводят в нормативное состояние проезжую часть улиц Инженерной, Воздушной, Соммера, Клинической, Пионерской, Некрасова.

На Летней ремонтируют и проезжую часть, и тротуар, на Лермонтова и на Мира перекладывают брусчатку.

Также в городе продолжается строительство дороги, тротуаров и парковок на ул. Флотской в Восточном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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