В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки
.Фото: Иван МАРКОВ
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Во вторник в Калининграде ремонтные работы проходят на девяти улицах, из-за чего возможно затруднение движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В частности, горячим асфальтобетоном приводят в нормативное состояние проезжую часть улиц Инженерной, Воздушной, Соммера, Клинической, Пионерской, Некрасова.
На Летней ремонтируют и проезжую часть, и тротуар, на Лермонтова и на Мира перекладывают брусчатку.
Также в городе продолжается строительство дороги, тротуаров и парковок на ул. Флотской в Восточном микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU