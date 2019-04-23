В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-23T10:45:05+03:00

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Во вторник в Калининграде ремонтные работы проходят на девяти улицах, из-за чего возможно затруднение движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, горячим асфальтобетоном приводят в нормативное состояние проезжую часть улиц Инженерной, Воздушной, Соммера, Клинической, Пионерской, Некрасова.

На Летней ремонтируют и проезжую часть, и тротуар, на Лермонтова и на Мира перекладывают брусчатку.

Также в городе продолжается строительство дороги, тротуаров и парковок на ул. Флотской в Восточном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU