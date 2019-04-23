На Голубых озерах хотят обустроить пляж для инвалидов

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-23T11:04:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Калининграда планируют обустроить адаптивный пляж на Голубых озерах. Об этом на оперативном совещании в администрации рассказала председатель комитета по социально политике Анна Апполонова.

По словам Апполоновой, по статистике, девять процентов жителей Калининграда имеют инвалидность.

Ранее власти совместно с общественными организациями инвалидов проработали вопрос доступности городских парков. В результате на территории Макс Ашманн парка были открыты площадки с игровыми элементами и спортивным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Благоустройство Летнего озера выполнено также с учетом требований доступности для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU