2019-04-23T11:04:52+03:00
Общество

На Голубых озерах хотят обустроить пляж для инвалидов

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Калининграда планируют обустроить адаптивный пляж на Голубых озерах. Об этом на оперативном совещании в администрации рассказала председатель комитета по социально политике Анна Апполонова.

По словам Апполоновой, по статистике, девять процентов жителей Калининграда имеют инвалидность.

Ранее власти совместно с общественными организациями инвалидов проработали вопрос доступности городских парков. В результате на территории Макс Ашманн парка были открыты площадки с игровыми элементами и спортивным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Благоустройство Летнего озера выполнено также с учетом требований доступности для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На рынке Калининграда функционировал киоск, торгующий насваем
Спортсмены из Калининграда выиграли серебро первенства России по акробатическому рок-н-роллу
Инспекторы ГИБДД выявили в Калининграде девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел
Мэрия: Ремонт улицы Флотской продлится до 2 июня, отставаний по графику нет
Калининградец получил год «строгача» за кражу детской коляски
В Калининградской области зафиксировано снижение рождаемости
Мэрия Калининграда расторгла контракт с перевозчиком «Зеленоградск-Транс»
В Калининграде кассир банка присвоила больше миллиона рублей
В понедельник в Калининграде оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей
Рабочие оставили без электричества часть Балтийска
На Куршской косе установили 600 щитов для защиты разрушающегося берега
Власти Калининграда заподозрили строительную компанию в загрязнении озера
Калининградский зоопарк купил весы для тюленей на деньги, собранные горожанами
На Моспроспекте при падении в троллейбусе пострадала 80-летняя женщина
В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
В районе погранзаставы в Мамоново случился лесной пожар
Власти Калининграда потратят 10 млн рублей на выпуск электронных транспортных карт