На Голубых озерах хотят обустроить пляж для инвалидов
Власти Калининграда планируют обустроить адаптивный пляж на Голубых озерах. Об этом на оперативном совещании в администрации рассказала председатель комитета по социально политике Анна Апполонова.
По словам Апполоновой, по статистике, девять процентов жителей Калининграда имеют инвалидность.
Ранее власти совместно с общественными организациями инвалидов проработали вопрос доступности городских парков. В результате на территории Макс Ашманн парка были открыты площадки с игровыми элементами и спортивным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Благоустройство Летнего озера выполнено также с учетом требований доступности для инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU