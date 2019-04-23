На Моспроспекте при падении в троллейбусе пострадала 80-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-23T11:16:36+03:00

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В понедельник, 22 апреля, в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Днем на Московском проспекте водитель троллейбуса при движении от остановки допустила падение в салоне 80-летней пассажирки.

В результате падения пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU