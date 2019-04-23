На Моспроспекте при падении в троллейбусе пострадала 80-летняя женщина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 22 апреля, в Калининграде произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Днем на Московском проспекте водитель троллейбуса при движении от остановки допустила падение в салоне 80-летней пассажирки.
В результате падения пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU