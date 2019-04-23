2019-04-23T11:22:14+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк купил весы для тюленей на деньги, собранные горожанами

Александр КАТЕРУША
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Тюлень на весах.Тюлень на весах.Фото: предоставлено зоопарком
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В Калининградский зоопарк приобрели новые электронные весы на пожертвования горожан. Как сообщает пресс-служба зоопарка, это было необходимо.

- Почему на это надо было тратить деньги? Потому что для тюленя вес - жизненно важный параметр. Не нагуляет молодой тюлень достаточно подкожного жирка - не будет сил на самостоятельную охоту. Наша задача откормить пациентов как минимум до 35, а лучше - 40 кг, - говорят в зоопарке.

Сейчас все четверо тюленей, которых спасли и временно изъяли из дикой природы и содержат в зоопарке, уже питаются рыбой и толстеют.

- Быстрее всех пухнет Первый Отрадный (16 кг.). На втором месте - Третий Янтарный (12,5 кг.) Третью позицию занимает Четвертая барышня с Куршской косы (12 кг.) и на четвертом месте маленькое чудо, у которого до сих пор местами торчит детский белый мех, Тюлень Второй Балтийский (11,5 кг.).

Отметим, животных называют по месту, где они были найдены. После реабилитации животных планируют выпустить в море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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