2019-04-23T11:22:58+03:00
Общество

Власти Калининграда заподозрили строительную компанию в загрязнении озера

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Озеро Зимнее в Калининграде загрязняет компания-застройщик, ведущая строительство неподалеку. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

- Специалисты комитета городского хозяйства выяснили – кто загрязняет озеро Зимнее. Это ООО «ВестБалтСтрой», которое ведет неподалёку, на улице Автомобильной, строительство жилого дома. С территории стройки в открытую осушительную сеть выведен шланг, из которого сбрасываются грязные воды, попадающие в канал МПО-5а и далее в озеро Зимнее, - сообщили в администрации.

Фотографии нарушителей мы уже направлены в управление Росприроднадзора по Калининградской области, в министерство природных ресурсов и экологии и комитет муниципального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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