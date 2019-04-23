Власти Калининграда заподозрили строительную компанию в загрязнении озера

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-23T11:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Озеро Зимнее в Калининграде загрязняет компания-застройщик, ведущая строительство неподалеку. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

- Специалисты комитета городского хозяйства выяснили – кто загрязняет озеро Зимнее. Это ООО «ВестБалтСтрой», которое ведет неподалёку, на улице Автомобильной, строительство жилого дома. С территории стройки в открытую осушительную сеть выведен шланг, из которого сбрасываются грязные воды, попадающие в канал МПО-5а и далее в озеро Зимнее, - сообщили в администрации.

Фотографии нарушителей мы уже направлены в управление Росприроднадзора по Калининградской области, в министерство природных ресурсов и экологии и комитет муниципального контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU