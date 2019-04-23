На Куршской косе установили 600 щитов для защиты разрушающегося берега

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-23T11:43:36+03:00

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На территории национального парка «Куршская коса» побывали 25 групп добровольцев, которые наводили порядок на особо охраняемой территории. Итог работы – восстановленная авандюна на десяти участках.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, для создания пескоудерживающих клеток использовали 600 заранее сколоченных щитов.

Кроме того, отмыли информационные аншлаги и указатели, были покрашены ограждения и лесная мебель, благоустроена территория Визит-центра.

Волонтеры собирали мусор и расчищали лес вблизи экологических троп и маршрутов от захламленности.

Участниками акции стали дети и педагоги лицеев № 17 и № 49, гимназии № 40, калининградских школ № 7 и № 36, школ пос. Исаково, пос. Переславское, пос. Саранское и Ладушкина, колледжа предпринимательства, сотрудники организаций и просто неравнодушные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU