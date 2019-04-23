2019-04-23T11:43:36+03:00
Общество

На Куршской косе установили 600 щитов для защиты разрушающегося берега

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
Изменить размер текста:

На территории национального парка «Куршская коса» побывали 25 групп добровольцев, которые наводили порядок на особо охраняемой территории. Итог работы – восстановленная авандюна на десяти участках.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, для создания пескоудерживающих клеток использовали 600 заранее сколоченных щитов.

Кроме того, отмыли информационные аншлаги и указатели, были покрашены ограждения и лесная мебель, благоустроена территория Визит-центра.

Волонтеры собирали мусор и расчищали лес вблизи экологических троп и маршрутов от захламленности.

Участниками акции стали дети и педагоги лицеев № 17 и № 49, гимназии № 40, калининградских школ № 7 и № 36, школ пос. Исаково, пос. Переславское, пос. Саранское и Ладушкина, колледжа предпринимательства, сотрудники организаций и просто неравнодушные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На рынке Калининграда функционировал киоск, торгующий насваем
Спортсмены из Калининграда выиграли серебро первенства России по акробатическому рок-н-роллу
Инспекторы ГИБДД выявили в Калининграде девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел
Мэрия: Ремонт улицы Флотской продлится до 2 июня, отставаний по графику нет
Калининградец получил год «строгача» за кражу детской коляски
В Калининградской области зафиксировано снижение рождаемости
Мэрия Калининграда расторгла контракт с перевозчиком «Зеленоградск-Транс»
В Калининграде кассир банка присвоила больше миллиона рублей
В понедельник в Калининграде оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей
Рабочие оставили без электричества часть Балтийска
Власти Калининграда заподозрили строительную компанию в загрязнении озера
Калининградский зоопарк купил весы для тюленей на деньги, собранные горожанами
На Моспроспекте при падении в троллейбусе пострадала 80-летняя женщина
На Голубых озерах хотят обустроить пляж для инвалидов
В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
В районе погранзаставы в Мамоново случился лесной пожар
Власти Калининграда потратят 10 млн рублей на выпуск электронных транспортных карт