Рабочие оставили без электричества часть Балтийска
.Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник утром часть Балтийска осталась без электричества из-за повреждения кабеля. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
- При проведении строительных работ был поврежден электрический кабель. Без электроэнергии остались дома на ул.Садовой, Литке, район магазина Парус, Песочная, Сенявина, - сообщили в администрации Балтийска.
Сообщается, что работы по восстановлению энергоснабжения займут около двух часов.
ИСТОЧНИК KP.RU