Рабочие оставили без электричества часть Балтийска

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-23T11:53:03+03:00

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Во вторник утром часть Балтийска осталась без электричества из-за повреждения кабеля. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

- При проведении строительных работ был поврежден электрический кабель. Без электроэнергии остались дома на ул.Садовой, Литке, район магазина Парус, Песочная, Сенявина, - сообщили в администрации Балтийска.

Сообщается, что работы по восстановлению энергоснабжения займут около двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU