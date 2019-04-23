В понедельник в Калининграде оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-23T11:56:21+03:00

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В понедельник в Калининграде прошло профилактическое мероприятие «Пешеход на переходе». Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в течение дня инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 65 пешеходов-нарушителей.

- Стоит отметить, что некоторые пешеходы игнорировали слова сотрудников ГИБДД и продолжали нарушать Правила дорожного движения, - заявили в пресс-службе полиции.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

ИСТОЧНИК KP.RU