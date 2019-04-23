В Калининграде кассир банка присвоила больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-23T12:19:05+03:00

Целый год дама подделывала учетные документы и забирала из кассы по 100 тысяч каждый месяц

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Следственный отдел по Московскому району Калининграда регионального Управления СКР возбудил уголовное дело в отношении старшего кассира операционного офиса одного из местных банков. В вину 53-летней даме вменяют присвоение вверенного ей чужого имущества в особо крупном размере.

- Подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом, с января 2018-го по февраль 2019 года присваивала из кассы банка деньги – не менее 100 тысяч рублей ежемесячно, - сообщили подробности в пресс-службе правоохранительного ведомства. - С целью сокрытия следов совершенного преступления, женщина вносила недостоверные сведения в учетные документы о движении денежных средств.

Пока руководство финансового учреждения сумело обнаружить регулярные недостачи, пока обратилось в компетентные органы - кассирша успела разбогатеть на более чем 1, 2 миллиона рублей. Теперь не менее миллиона из них придется вернуть в виде штрафа, который по закону положен вдобавок к лишению свободы - за решеткой преступница может пробыть до 10 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU