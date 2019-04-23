2019-04-23T13:23:25+03:00
Общество

Мэрия Калининграда расторгла контракт с перевозчиком «Зеленоградск-Транс»

Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда расторгает контракт с перевозчиком «Зеленоградск-Транс» на обслуживание трех городских маршрутов. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

«Зеленоградск-Транс» обслуживает три городских автобусных маршрута: №3,24,34. Все они с 1 мая будут переданы муниципальному предприятию «Калининград-ГорТранс». Всего на линиях будут работать 24 автобуса.

- «Зеленоградск-Транс», посчитал, что им не выгодно работать на городских линиях и поэтому он «уходит» на региональные линии, - отметили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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