В Калининградской области зафиксировано снижение рождаемости
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининградской области по итогам двух месяцев зафиксировано снижение рождаемости. Об этом отмечается в отчете территориального управления Росстата.
За два месяца 2018 года в области родилось 1648 детей, в январе-феврале 2019 - 1356 детей, или на 292 ребенка меньше.
По данным Росстата, снизилась в регионе и смертность. За два месяца в области 2005 человек, годом ранее – 2057 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU