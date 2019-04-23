В Калининградской области зафиксировано снижение рождаемости

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-23T13:36:50+03:00

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В Калининградской области по итогам двух месяцев зафиксировано снижение рождаемости. Об этом отмечается в отчете территориального управления Росстата.

За два месяца 2018 года в области родилось 1648 детей, в январе-феврале 2019 - 1356 детей, или на 292 ребенка меньше.

По данным Росстата, снизилась в регионе и смертность. За два месяца в области 2005 человек, годом ранее – 2057 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU