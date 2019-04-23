Калининградец получил год «строгача» за кражу детской коляски
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске осудили местного жителя за кражу детской коляски. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.
В декабре прошлого года 54-летний мужчина украл из подъезда одного из домов на улице 1-й Железнодорожный переулок детскую коляску.
Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке. Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений. Ранее мужчина судим за хищения чужого имущества. В результате его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали компенсацию за коляску.
ИСТОЧНИК KP.RU