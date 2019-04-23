Калининградец получил год «строгача» за кражу детской коляски

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-23T13:46:33+03:00

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В Зеленоградске осудили местного жителя за кражу детской коляски. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

В декабре прошлого года 54-летний мужчина украл из подъезда одного из домов на улице 1-й Железнодорожный переулок детскую коляску.

Уголовное дело рассматривалось в суде в особом порядке. Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений. Ранее мужчина судим за хищения чужого имущества. В результате его приговорили к одному году лишения свободы в колонии строгого режима, а также взыскали компенсацию за коляску.

ИСТОЧНИК KP.RU