Мэрия: Ремонт улицы Флотской продлится до 2 июня, отставаний по графику нет

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-23T14:14:10+03:00

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Капитальный ремонт улицы Флотской в Калининграде продлится до 2 июня, отставаний по графику работ нет. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации Олег Кутин,

Сейчас на проезжей части идет укладка щебёночного основания и песчаного слоя. Уже оборудованы несколько тротуаров и заездных карманов, огорожены бордюрным камнем места будущих зеленых зон. На участке от Московского проспекта до ул. Аксакова проходит установка бортовых камней на бетонное основание и устройство щебёночного основания. На участке от ул. Аксакова до ул. Денисова идет подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, озеленение, укладка тротуарной плитки.

По словам Кутина, сейчас власти обсуждают возможность монтирования на остановочных павильонах световых табло с информацией о графике движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU