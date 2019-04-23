Мэрия: Ремонт улицы Флотской продлится до 2 июня, отставаний по графику нет
Капитальный ремонт улицы Флотской в Калининграде продлится до 2 июня, отставаний по графику работ нет. Об этом сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации Олег Кутин,
Сейчас на проезжей части идет укладка щебёночного основания и песчаного слоя. Уже оборудованы несколько тротуаров и заездных карманов, огорожены бордюрным камнем места будущих зеленых зон. На участке от Московского проспекта до ул. Аксакова проходит установка бортовых камней на бетонное основание и устройство щебёночного основания. На участке от ул. Аксакова до ул. Денисова идет подготовка к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, озеленение, укладка тротуарной плитки.
По словам Кутина, сейчас власти обсуждают возможность монтирования на остановочных павильонах световых табло с информацией о графике движения общественного транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU