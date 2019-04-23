Инспекторы ГИБДД выявили в Калининграде девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел
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В Калинниграде водители по-прежнему беспечно относятся к безопасности перевозки детей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, накануне инспекторы ГИБДД выявили сразу девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел.
На всех нарушителей составили административные протоколы и теперь им придется оплатить штраф в размере 3000 рублей.
- Перевозка детей в детских удерживающих устройствах и использование ремней безопасности является основным правилом при перевозке маленьких пассажиров, - отметили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU