Инспекторы ГИБДД выявили в Калининграде девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-23T14:19:32+03:00

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В Калинниграде водители по-прежнему беспечно относятся к безопасности перевозки детей. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, накануне инспекторы ГИБДД выявили сразу девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел.

На всех нарушителей составили административные протоколы и теперь им придется оплатить штраф в размере 3000 рублей.

- Перевозка детей в детских удерживающих устройствах и использование ремней безопасности является основным правилом при перевозке маленьких пассажиров, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU