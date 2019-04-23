Спортсмены из Калининграда выиграли серебро первенства России по акробатическому рок-н-роллу

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-23T14:37:06+03:00

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Москва приняла первенство России по акробатическому рок-н-роллу, собрав на одной площадке 1,5 тысячи спортсменов из 31 региона. Одними из лучших стали ребята из региональной школы олимпийского резерва. Максим Багдасарян и Арина Глебова завоевали серебряные медали.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, теперь пара готовится выступить на решающем этапе всероссийской летней спартакиады учащихся, а в конце июня полетят в Сочи на кубок мира.

В минспорта отметили, что в прошлом году Максим и Арина бронзой на финале национальной спартакиады молодежи помогли сборной Калининградской области занять первое место в общем зачете комплексных соревнований среди регионов с населением до 1 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU