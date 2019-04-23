На рынке Калининграда функционировал киоск, торгующий насваем

СЕГОДНЯ 15:14 2019-04-23T15:14:55+03:00

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального Управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. Мужчину обвиняют по статье УК РФ «Хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей».

В январе этого года калининградец приобрел крупную, больше 25 килограммов, партию насвая. Для тех, кто не знает - это такой как бы жевательный табак в состав которого входят, например, экскременты домашних животных, гашеная известь, зола различных растений, клей и прочая гадость. Поэтому продажа сего, с позволения сказать, продукта на территории Российской Федерации запрещена.

Но ушлый бизнесмен решил, что законы не для него писаны. Поэтому вплоть до 22 февраля бойко торговал насваем, приспособив под это дело одно из торговых помещений на Центральном рынке.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU