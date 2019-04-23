2019-04-23T15:14:55+03:00
Происшествия

На рынке Калининграда функционировал киоск, торгующий насваем

В отношении продавца жевательного табака возбуждено уголовное дело
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального Управления СКР возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. Мужчину обвиняют по статье УК РФ «Хранение с целью сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей».

В январе этого года калининградец приобрел крупную, больше 25 килограммов, партию насвая. Для тех, кто не знает - это такой как бы жевательный табак в состав которого входят, например, экскременты домашних животных, гашеная известь, зола различных растений, клей и прочая гадость. Поэтому продажа сего, с позволения сказать, продукта на территории Российской Федерации запрещена.

Но ушлый бизнесмен решил, что законы не для него писаны. Поэтому вплоть до 22 февраля бойко торговал насваем, приспособив под это дело одно из торговых помещений на Центральном рынке.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В настоящее время производятся допросы свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортсмены из Калининграда выиграли серебро первенства России по акробатическому рок-н-роллу
Инспекторы ГИБДД выявили в Калининграде девять водителей, которые перевозили детей без удерживающих кресел
Мэрия: Ремонт улицы Флотской продлится до 2 июня, отставаний по графику нет
Калининградец получил год «строгача» за кражу детской коляски
В Калининградской области зафиксировано снижение рождаемости
Мэрия Калининграда расторгла контракт с перевозчиком «Зеленоградск-Транс»
В Калининграде кассир банка присвоила больше миллиона рублей
В понедельник в Калининграде оштрафовали 65 пешеходов-нарушителей
Рабочие оставили без электричества часть Балтийска
На Куршской косе установили 600 щитов для защиты разрушающегося берега
Власти Калининграда заподозрили строительную компанию в загрязнении озера
Калининградский зоопарк купил весы для тюленей на деньги, собранные горожанами
На Моспроспекте при падении в троллейбусе пострадала 80-летняя женщина
На Голубых озерах хотят обустроить пляж для инвалидов
В Калининграде на девяти улицах проходит ремонт, возможны пробки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
В районе погранзаставы в Мамоново случился лесной пожар
Власти Калининграда потратят 10 млн рублей на выпуск электронных транспортных карт