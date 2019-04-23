2019-04-23T16:39:15+03:00
Общество

Россельхознадзор: В Калининграде увеличилось количество мясного и молочного фальсификата

Виктор Сергеев
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В Калининградской области существенно выросло количество мясного и молочного фальсификата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе исследований сотрудники ведомства установили, что в более чем 26 процентах отобранной «молочке» выявлены несоответствия по показателям качества и безопасности.

Еще больше фальсификата обнаружено в готовой мясной продукции – 28 процентов.

- В частности, выявлены несоответствия по сырьевому составу, а также по качественным показателям, - отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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