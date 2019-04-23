2019-04-23T17:17:06+03:00
Политика

В Калининграде заложили два десантных корабля для ВМФ России

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининграде на ПСЗ «Янтарь» состоялась закладка двух больших десантных кораблей (БДК) проекта 11711 типа «Иван Грен», сообщает пресс-служба Балтфлота

Новые корабли планируется ввести в состав Военно-морского флота до 2025 года. Корабли будут носить имена «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования. На них могут поместиться 13 основных танков, 36 БТР или БМП, либо 300 военнослужащих десанта. На вооружении стоят шестиствольные автоматические пушки калибра 30 миллиметров. Длина корабля - 120 метров, ширина - 16,5. Головной корабль «Иван Грен» вошёл в состав ВМФ РФ в июне 2018 года.

Первый корабль этого проекта – «Иван Грен», построенный на «Янтаре», передали флоту в июне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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