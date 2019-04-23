2019-04-23T17:35:35+03:00
Общество

Калининградский зоопарк поднял цены на входные билеты

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградском зоопарке с четверга 25 апреля поменяется стоимость входных билетов. Теперь взрослый билет будет стоить 300 рублей, детский - 100 рублей.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе зоопарка, подорожание частично связано с инфляцией и ростом цен на корма для животных.

Кроме того, решение об изменении ценовой политики было принято после анализа цен на услуги в аналогичных учреждениях культуры.

Льготы остаются.

Отметим, сейчас входной билет в Калининградский зоопарк для взрослого стоит 280 рублей и для ребенка 70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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