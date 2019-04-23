Выход к морю в районе КПП на Куршской косе закрыли
На третьем километре Куршской косы (район КПП национального парка) ликвидировали котловины выдувания, образовавшиеся в результате стихийных выходов отдыхающих на берег. Как сообщает пресс-служба нацпарка, теперь выход к морю в этом районе не только запрещен, но и невозможен.
- Результат достигнут благодаря эффективной работе волонтеров во время масштабной природоохранной акции «Марш парков-2019». С помощью щитов внутри котловин построены пескоудерживающие клетки, соединившие разрозненные части защитного берегового вала, - сообщили в национальном парке.
Отметим, при сооружении пескоудерживающих и почвозащитных конструкций используются натуральные материалы (хворост, неликвидная древесина, обрезки пиломатериалов и т.п.), образовавшиеся после проведения рубок ухода за молодняками, уборки леса от захламления и т.п.
ИСТОЧНИК KP.RU