В Калининграде машину сдуло ветром на другой автомобиль

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-23T18:40:22+03:00

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Сегодня, 23 апреля на улице Ольштынской в Калининграде произошло столкновение двух легковых автомобилей. Судя по фотографии, размещенной на сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области, виновником ДТП стал «Форд Сьерра», врезавшийся в припаркованную у тротуара «Шкоду Рапид».

Причем, по мнению оказавшихся в этот момент поблизости прохожих, первую иномарку вполне могло сдуть с горки сильным ветром, который наблюдается сегодня в нашем городе. Ну, или «Форд» попросту не был поставлен на ручной тормоз и скатился вниз под собственной тяжестью.

В общем, Госавтоинспекция разберется.

ИСТОЧНИК KP.RU