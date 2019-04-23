В Калининграде машину сдуло ветром на другой автомобиль
Причиной ДТП на улице Ольштынской вполне могли стать погодные условия
В результате столкновения автомобили получили технические повреждения.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Сегодня, 23 апреля на улице Ольштынской в Калининграде произошло столкновение двух легковых автомобилей. Судя по фотографии, размещенной на сайте Сообщества автомобилистов Калининградской области, виновником ДТП стал «Форд Сьерра», врезавшийся в припаркованную у тротуара «Шкоду Рапид».
Причем, по мнению оказавшихся в этот момент поблизости прохожих, первую иномарку вполне могло сдуть с горки сильным ветром, который наблюдается сегодня в нашем городе. Ну, или «Форд» попросту не был поставлен на ручной тормоз и скатился вниз под собственной тяжестью.
В общем, Госавтоинспекция разберется.
ИСТОЧНИК KP.RU