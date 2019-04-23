В Калининграде откроют Сквер ветеранов
Открытие Сквера ветеранов состоится в Калининграде в субботу 27 апреля на территории рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом БФУ имени Канта.
Как сообщает пресс-служба университета, намечен праздник, в программе которого интерактивная выставка военной техники и оружия периода Великой Отечественной Войны, спортивные соревнования.
Кроме того, будет работать площадка-фотозона «Инженерные войска», детская зона, полевая кухня.
С 11:30 на главной сцене будут организованы программа с участием вокальных групп и флешмоб студентов БФУ им. И. Канта «Катюша».
По окончанию флешмоба - официальное открытие мероприятия: танцевальные номера, подготовленные студентами БФУ им. И. Канта и курсантами БВМИ им. Ф.Ф. Ушакова.
Концертная программа закончится мини-реконструкцией.
Вход для всех желающих с 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU