В Калининграде за ночь сгорели два автомобиля
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первый пожар в Калининграде в ночь на среду 24 апреля случился в 02:01. На улице Карамзина в автомобиле «Ауди А6» полностью выгорел моторный отсек и салон.
Около получаса спустя поступило сообщение о возгорании на улице Ульяны Громовой.. Там сгорел автомобиль «Нисан Примера».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, накануне днем 23 апреля пожарные по тревоге выезжали еще и в поселок Моховое Зеленоградского района. Там на улице Дорожной полностью выгорел автомобиль «Ауди-80».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU