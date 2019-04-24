2019-04-24T10:06:33+03:00
Происшествия

В Калининграде за ночь сгорели два автомобиля

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Первый пожар в Калининграде в ночь на среду 24 апреля случился в 02:01. На улице Карамзина в автомобиле «Ауди А6» полностью выгорел моторный отсек и салон.

Около получаса спустя поступило сообщение о возгорании на улице Ульяны Громовой.. Там сгорел автомобиль «Нисан Примера».

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, накануне днем 23 апреля пожарные по тревоге выезжали еще и в поселок Моховое Зеленоградского района. Там на улице Дорожной полностью выгорел автомобиль «Ауди-80».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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