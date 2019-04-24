В центре Калининграда избили и ограбили женщину
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в одном из заведений на улице Театральной. К 38-летней женщине подошел неизвестный, силой вытащил ее на улицу, где избил и отобрал сумочку.
Потерпевшая запомнила приметы нападавшего и передала их полицейским. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно к поиску преступника и вскоре задержали его.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж» и поместили в ИВС.
ИСТОЧНИК KP.RU