В центре Калининграда избили и ограбили женщину

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-24T10:20:56+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Театральной. К 38-летней женщине подошел неизвестный, силой вытащил ее на улицу, где избил и отобрал сумочку.

Потерпевшая запомнила приметы нападавшего и передала их полицейским. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно к поиску преступника и вскоре задержали его.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Грабеж» и поместили в ИВС.

ИСТОЧНИК KP.RU