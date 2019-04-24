Калининградский каратист-ветеран выиграл мировой турнир в Японии
В Токио отличился Алибек Гаджикурбанов
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Токио принял соревнования International Friedship 2019, собрав боле 1700 каратистов различных весовых и возрастных категорий.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в число лучших по итогам турнира вошел многократный чемпион страны среди ветеранов Алибек Гаджикурбанов.
Тренер калининградского клуба «Самурай» выступал в возрастной категории «40-44».
Калининградец провел четыре поединка, одолев всех соперников. Теперь Алибек готовится к участию в чемпионате Европы, который в середине мая пройдет в Польше.
ИСТОЧНИК KP.RU