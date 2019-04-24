2019-04-24T10:34:59+03:00
Спорт

Калининградский каратист-ветеран выиграл мировой турнир в Японии

В Токио отличился Алибек Гаджикурбанов
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Токио принял соревнования International Friedship 2019, собрав боле 1700 каратистов различных весовых и возрастных категорий.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в число лучших по итогам турнира вошел многократный чемпион страны среди ветеранов Алибек Гаджикурбанов.

Тренер калининградского клуба «Самурай» выступал в возрастной категории «40-44».

Калининградец провел четыре поединка, одолев всех соперников. Теперь Алибек готовится к участию в чемпионате Европы, который в середине мая пройдет в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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