Калининградский каратист-ветеран выиграл мировой турнир в Японии

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-24T10:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Токио принял соревнования International Friedship 2019, собрав боле 1700 каратистов различных весовых и возрастных категорий.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в число лучших по итогам турнира вошел многократный чемпион страны среди ветеранов Алибек Гаджикурбанов.

Тренер калининградского клуба «Самурай» выступал в возрастной категории «40-44».

Калининградец провел четыре поединка, одолев всех соперников. Теперь Алибек готовится к участию в чемпионате Европы, который в середине мая пройдет в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU