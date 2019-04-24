2019-04-24T10:51:18+03:00
Общество

В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 18 часов света не будет на ул. Айвазовского 9,11,24,25, 26,29,31,33,35,36,38,39,40,41,43, 45,55,57,61, ул. Дежнева 18,19,20,21,22,24, 25,26,27,28,29,32 ул. Лобачевского 4,5,7,9,11,12, 13,15,16,17,19 ул. Пархоменко 6,8,9,12 ул. Станиславского 37 ул. Шишкина 10,12,13,14,16,18, 25,26,27,28,29,30,32 ул. С. Халтурина 17,20,21,23,24, 25,26,28,29 ул. Семипалатинская 34,36,38, 42,44,46,50-52,54,56,58,68,74, 76,78.

До 16 часов отключена горячая вода в домах №10,11 в микрорайоне Малое Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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