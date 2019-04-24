В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах сегодня проходит дорожный ремонт

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-24T10:48:19+03:00

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В Калининграде в среду, 24 апреля, проходит дорожный ремонт на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячим асфальтобетоном в нормативное состояние сегодня приводят проезжую часть улиц ул. Кошевого, ул. Воздушная, ул. Клиническая, ул. Пионерская, ул. Некрасова.

На проспекте Мира и Лермонтова перекладывают брусчатку, на Летней одновременно ремонтируют и проезжую часть, и тротуар.

На Советском проспекте также запланированы работы, но они будут проводиться работы в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU