2019-04-24T10:48:19+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах сегодня проходит дорожный ремонт

Виктор Сергеев
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В Калининграде в среду, 24 апреля, проходит дорожный ремонт на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Горячим асфальтобетоном в нормативное состояние сегодня приводят проезжую часть улиц ул. Кошевого, ул. Воздушная, ул. Клиническая, ул. Пионерская, ул. Некрасова.

На проспекте Мира и Лермонтова перекладывают брусчатку, на Летней одновременно ремонтируют и проезжую часть, и тротуар.

На Советском проспекте также запланированы работы, но они будут проводиться работы в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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