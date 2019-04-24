В Калининграде пенсионерка пострадала в развалившейся на ходу маршрутке
Прямо во время движения у микроавтобуса разбилась крышка вентиляционного люка
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В минувший вторник, 23 апреля на улице Пролетарской в Калининграде получила телесные повреждения пассажирка маршрутного автобуса марки «Мерседес».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, у следовавшей в 13 часов 30 минут со стороны улицы Госпитальной с правым поворотом на улицу Озерова маршрутки прямо по ходу движения разлетелась на куски крышка вентиляционного люка салона. Ее элементы и поранили 67-летнюю пенсионерку.
Кажется, к кому-то давно не приезжали с проверкой сотрудники Госавтоинспекции...
ИСТОЧНИК KP.RU