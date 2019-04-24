2019-04-24T10:57:27+03:00
Общество

Из Калининграда в Петербург отправился «Поезд Памяти»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В среду, 34 апреля, из Калининграда в Санкт-Петербург отправился «Поезд Памяти».Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году молодежный патриотический проект посвящен 75-летию прорыва блокадного кольца Ленинграда. Участниками проекта стали 468 человек, а также 18 ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

В Санкт-Петербурге для участников запланирована обзорная экскурсия по городу, экскурсия «Дорога Жизни» с посещением мемориалов «Памяти машины-солдата», «Цветок жизни», «Разорванное кольцо», посещение музея «Монумент Героическим защитникам Ленинграда» и музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», памятный митинг с возложением цветов на Пискаревском мемориале, театральная постановка «Прощай, Конферансье», экскурсия в Петропавловскую крепость «Роль крепости в годы Великой Отечественной войны».

Патриотический проект «Поезд Памяти» проводится с 2007 года. За время его существования участники посетили Москву, Минск, Санкт-Петербург, Курск, Брест, Смоленск, Тулу, Новороссийск, Волгоград и Брянск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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