Калининградка на «Шкоде» сбила пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-24T11:02:26+03:00

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Около половины девятого часа утра минувшего вторника в Черняховске по улице Калининградской со стороны площади Ленина двигался автомобиль марки «Шкода», которым управляла 27-летняя женщина. Которая, к сожалению, по каким-то причинам не захотела или не успела притормозить перед 39-летним горожанином, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчине удалось отделаться телесными повреждениями. Обстоятельства наезда выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU