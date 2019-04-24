Калининградка на «Шкоде» сбила пешехода на «зебре»
В результате наезда 39-летний мужчина получил телесные повреждения
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Около половины девятого часа утра минувшего вторника в Черняховске по улице Калининградской со стороны площади Ленина двигался автомобиль марки «Шкода», которым управляла 27-летняя женщина. Которая, к сожалению, по каким-то причинам не захотела или не успела притормозить перед 39-летним горожанином, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мужчине удалось отделаться телесными повреждениями. Обстоятельства наезда выясняют сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU