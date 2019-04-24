2019-04-24T11:10:30+03:00
Происшествия

Под Калининградом избили и ограбили посетительницу кафе

Женщина получила несколько ударов в живот и лишилась кошелька с деньгами
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Полесского района пришла 38-летняя жительница Калининграда, которая заявила, что была избита и ограблена возле кафе на улице Театральной райцентра.

Прямо в заведении к посетительнице подошел незнакомец, выволок бедняжку на улицу и там несколько раз ударил кулаком в живот. Потом вырвал из рук жертвы сумочку, пошарил там и забрал кошелек, в котором было 12 тысяч рублей наличными. Удовлетворившись этой добычей, негодяй скрылся.

- Потерпевшая запомнила приметы нападавшего, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Калининградской области. - Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к поиску преступника. Проверяя возможные места, где тот мог скрываться, оперативники задержали подходящего по приметам мужчину. При дальнейшей проверке подтвердилась его причастность к хищению чужого имущества.

Водворенному за решетку грабителю светит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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