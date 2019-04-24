Под Калининградом бродяга зарезал молодого мужчину

СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-24T12:41:38+03:00

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Вечером 19 апреля в переулке Лермонтова в Балтийске прохожие наткнулись на окровавленный труп молодого мужчины. В погибшем опознали 29-летнего горожанина, а причиной его смерти, как определили судмедэксперты, стали множественные колото-резаные ранениями в области груди. Изрезаны были и руки убитого, который, видимо, пытался защититься от ножа.

Для того чтобы задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, правоохранителям не потребовалось и суток. Ранее уже судимый 36-летний бродяга рассказал, что тем вечером в квартире одного из домов в пресловутом переулке он распивал спиртное в компании нескольких человек, среди которых была и его будущая жертва. Конфликт вспыхнул из-за того, что собравшийся уходить бомж решил прихватить с собой бутылку горячительного. Из жилища ссора переместилась на улицу, где уголовник выхватил нож и с десяток раз ударил им оппонента.

- Признательные показания задержанный подтвердил в ходе проверки показаний на месте, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - По ходатайству следствия Балтийским городским судом в отношении него избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU