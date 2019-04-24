В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 173 человека

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-24T12:58:33+03:00

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В Калининградской области продолжается сезон активности клещей – кровопийцы начали проявлять себя с приходом тепла.

Только за минувшую неделю с 15 по 21 апреля за медицинской помощью обратились 32 пострадавших от присасывания клещей, из них 8 детей.

Цифры приводят на страничке регионального Управления Роспотребнадзора в Инстаграме.

«Всего с нарастающим итогом в текущем году зарегистрировано 173 обратившихся», - говорится в сообщении.

Санитарные врачи отмечают, в регионе акарицидные обработки проведены на площади 903,23 га.

ИСТОЧНИК KP.RU