В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 173 человека
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжается сезон активности клещей – кровопийцы начали проявлять себя с приходом тепла.
Только за минувшую неделю с 15 по 21 апреля за медицинской помощью обратились 32 пострадавших от присасывания клещей, из них 8 детей.
Цифры приводят на страничке регионального Управления Роспотребнадзора в Инстаграме.
«Всего с нарастающим итогом в текущем году зарегистрировано 173 обратившихся», - говорится в сообщении.
Санитарные врачи отмечают, в регионе акарицидные обработки проведены на площади 903,23 га.
ИСТОЧНИК KP.RU