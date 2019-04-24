2019-04-24T14:06:45+03:00
Здоровье

В Калининграде продолжает расти число заболевших корью

Среди обратившихся за помощью – либо не привитые, либо имеющие однократную вакцинацию
Надежда Ржевская
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..Фото: Shutterstock
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В Калининградской области на прошедшей неделе в медицинские учреждения обратились 8 человек с клиническими проявлениями заболевания корью. Среди заболевших - двое детей: шестилетний ребенок детский сад не посещает, а восьмилетний – ученик первого класса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

- На текущую дату нарастающим итогом диагноз корь поставлен 15 заболевшим (в том числе четырем детям), - говорится в сообщении. - Из них 6 случаев кори уже подтверждено лабораторно. Материалы для подтверждения диагноза у других заболевших направлен в Санкт Петербург.

В подавляющем большинстве случаев корью заболели либо не привитые, в том числе по причине отказа, либо не имеющие сведений о прививках, либо имеющие только одну прививку, проведенную более 20 лет назад.

Врачи напоминают: предупредить корь можно исключительно с помощью прививки. В настоящее время в поликлиниках Калининградской области проводится подчищающая иммунизация от кори всех, кто не был привит, не болел корью, не имеет сведений о прививках или имеет только однократную вакцинацию.

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В прошлом году в Калининградской области лабораторно подтвердили два случая заболевания корью. В этом году, по последним данным, заболели корью семь человек (правда, у двоих пока диагноз не подтвержден). Среди заболевших - и взрослые, и дети (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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