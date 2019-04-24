На ремонт ул. Горького в Калининграде выделили 202 млн рублей
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Мэрия Калининграда объявила аукцион по выбору подрядчика для ремонта улицы Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Начальная цена контракта – 202,5 млн рублей. Всего на ремонт ул. Горького отводится 108 дней.
Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калининграде, помимо ул.Горького, отремонтируют улицу Киевскую и участок Балтийского шоссе - от пр. Победы до ул. Карташева.
ИСТОЧНИК KP.RU