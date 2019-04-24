Калининградец 15 лет получал пенсию умершей матери

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-24T15:17:49+03:00

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В Советске будут судить местного жителя за крупное мошенничество при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В 2002 году местный житель «забыл» сообщить в соответствующие органы о смерти своей матери. Более того, у мужчины была доверенность, так что он в течение 15-ти лет получал пенсию за умершую мать. Кроме этого, в 2009 году он воспользовался полученной на имя матери жилищной субсидией.

Всего советчанин получил за эти годы более 3 500 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU