Лучший стоматолог России: Заболеваемость кариесом в Калининградской области приближается к 100%

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-24T15:24:13+03:00

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Заболеваемость кариесом в Калининградской области приближается к ста процентам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заведующая лечебно-профилактическим отделением Детской стоматологической поликлиники Евгения Адрианова, которая стала лучшим стоматологом страны по итогам 2018 года.

- Практически каждый ребенок нуждается в лечении. В школах, где есть стомат-кабинеты, мы эту нуждаемость снизили до 30%, и это очень хороший показатель, - говорит Евгения.

Врач советует начинать профилактику кариеса еще до появления зубов у ребенка. Уже первый появившийся зуб надо регулярно чистить, а хорошее состояние молочных — это залог здоровья постоянных зубов. Потому лечить молочные зубы калининградский стоматолог советует обязательно. Если ребенок боится врачей — запишите его сначала к психологу, в Детской стоматологической поликлинике это бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU