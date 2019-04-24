2019-04-24T15:24:13+03:00
Общество

Лучший стоматолог России: Заболеваемость кариесом в Калининградской области приближается к 100%

Светлана БАРОН
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Заболеваемость кариесом в Калининградской области приближается к ста процентам. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заведующая лечебно-профилактическим отделением Детской стоматологической поликлиники Евгения Адрианова, которая стала лучшим стоматологом страны по итогам 2018 года.

- Практически каждый ребенок нуждается в лечении. В школах, где есть стомат-кабинеты, мы эту нуждаемость снизили до 30%, и это очень хороший показатель, - говорит Евгения.

Врач советует начинать профилактику кариеса еще до появления зубов у ребенка. Уже первый появившийся зуб надо регулярно чистить, а хорошее состояние молочных — это залог здоровья постоянных зубов. Потому лечить молочные зубы калининградский стоматолог советует обязательно. Если ребенок боится врачей — запишите его сначала к психологу, в Детской стоматологической поликлинике это бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининград вошел в топ-10 городов, привлекательных для путешествий молодежи
В Калининграде начали готовить водоемы к купальному сезону
На ул.А. Невского в Калининграде на «зебре» сбили пешехода
Калининградец 15 лет получал пенсию умершей матери
На ремонт ул. Горького в Калининграде выделили 202 млн рублей
В Калининграде продолжает расти число заболевших корью
В Калининградской области от укусов клещей пострадали уже 173 человека
Под Калининградом бродяга зарезал молодого мужчину
Под Калининградом избили и ограбили посетительницу кафе
Калининградка на «Шкоде» сбила пешехода на «зебре»
Из Калининграда в Петербург отправился «Поезд Памяти»
В Калининграде пенсионерка пострадала в развалившейся на ходу маршрутке
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах сегодня проходит дорожный ремонт
В Калининграде отключили электричество в домах на восьми улицах
Калининградский каратист-ветеран выиграл мировой турнир в Японии
В центре Калининграда избили и ограбили женщину
В Калининграде за ночь сгорели два автомобиля
В Калининграде откроют Сквер ветеранов
В Калининграде машину сдуло ветром на другой автомобиль
Выход к морю в районе КПП на Куршской косе закрыли
Калининградский зоопарк поднял цены на входные билеты
В Калининграде заложили два десантных корабля для ВМФ России