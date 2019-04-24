2019-04-24T15:55:22+03:00
Общество

В Калининграде начали готовить водоемы к купальному сезону

Виктор Сергеев
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В Калининграде началась подготовка к купальному сезону. Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 28 мая на озерах, где разрешено купание, проведут очистку дна, обрезку камыша вдоль береговой линии, санитарно-эпидемиологическое обследование. Также будут установлены биотуалеты, мусорные баки, кабины для переодевания, наглядная агитацию по мерам безопасности на воде, развернуты спасательные посты.

Кроме того, до начала купального сезона на городских пляжах организуют окос травы, уборку мусора, а также акарицидную обработку и дератизацию.

Напомним, Летом 2019 года купание и отдых будут разрешены на Голубых озерах, а также на озере Шенфлиз, Пелавском и Карповском озерах. На всех остальных городских водоемах предстоящим летом купание будет запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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