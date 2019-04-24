Калининград вошел в топ-10 городов, привлекательных для путешествий молодежи

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-24T15:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

24 апреля отмечается День солидарности молодежи. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, какой город России является самым привлекательным для путешествий молодежи.

По результатам исследования, 42% опрошенных назвали Санкт-Петербург самым привлекательным городом для молодежного туризма в стране.

В первую тройку городов, привлекательных для путешествий молодежи по стране, также вошли город-курорт Сочи (17% опрошенных) и Москва, за которую проголосовали 10% опрошенных.

Туристы также назвали одними из лучших для молодежных поездок Севастополь, Калининград и Екатеринбург, а также город-курорт Геленджик.

ИСТОЧНИК KP.RU