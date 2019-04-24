Калининградские муниципалитеты получили 24 млн рублей на покупку новых мусорных контейнеров
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Региональное правительство распределило 24 млн рублей среди пяти муниципалитетов на покупку новых контейнеров для мусора. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.
Субсидии предоставят Балтийскому, Краснознаменскому, Светловскому, Славскому и Янтарному городским округам. На эти деньги до конца года в Балтийском городском округе должны появиться 233 новых контейнера, в Краснознаменском – 385, в Светловском – 194, в Славском – 658, в Янтарном – 246.
ИСТОЧНИК KP.RU