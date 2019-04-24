2019-04-24T16:10:32+03:00
Общество

Калининградские муниципалитеты получили 24 млн рублей на покупку новых мусорных контейнеров

Виктор Сергеев
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Региональное правительство распределило 24 млн рублей среди пяти муниципалитетов на покупку новых контейнеров для мусора. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Субсидии предоставят Балтийскому, Краснознаменскому, Светловскому, Славскому и Янтарному городским округам. На эти деньги до конца года в Балтийском городском округе должны появиться 233 новых контейнера, в Краснознаменском – 385, в Светловском – 194, в Славском – 658, в Янтарном – 246.

ИСТОЧНИК KP.RU

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