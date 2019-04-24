В Калининграде задержан 14-летний разбойник

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-24T16:32:23+03:00

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Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда регионального Управления СКР расследует уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города. Подросток подозревается в разбое.

Вечером 20 апреля на улице Бахчисарайской дерзкий паренек под угрозой ножа отобрал у 12-летнего мальчишки велосипед. На нем и скрылся с места преступления скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. Как сообщили в УСКР, в настоящее время производятся допросы свидетелей, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. В числе прочего выясняются и условия воспитания несовершеннолетнего уголвника.

М-да, помнится, раньше были 15-летние капитаны, а теперь все больше встречаются 14-летние разбойники…

ИСТОЧНИК KP.RU