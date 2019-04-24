В четверг в центре Калининграда будут раздавать «Георгиевские ленточки»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-24T16:35:02+03:00

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В четверг, 25 апреля, в Калининграде стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». На площади Победы состоится танцевальный флешмоб «Случайный вальс» и начнется эстафета по передаче Георгиевской ленточки.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, волонтеры будут раздавать ленточки и разъяснять правила их ношения.

Всего в области в период проведения акции будет распространено 17 тысяч Георгиевских ленточек, также будут раздавать информационные листовки.

ИСТОЧНИК KP.RU