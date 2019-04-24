2019-04-24T18:39:53+03:00
Общество

Вандалы осквернили памятник советским разведчикам под Славском

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация СлавскаФото: Администрация СлавскаФото: vk.com
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В Славском районе вандалы осквернили памятник советским разведчикам. Об этом сообщается на странице администрации Славского городского округа в «Вконтакте».

На памятнике советским разведчикам, действовавшим в тылу врага в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (группа «Мороз»), который находится в двух километрах от поселка Гастеллово вандалы разбили мемориальную плиту из черного гранита с фамилиями погибших.

Администрация уже пожала заявление в правоохранительные органы и сейчас разыскивает очевидцев происшествия.

В пресс-службе УМВД сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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