Вандалы осквернили памятник советским разведчикам под Славском
В Славском районе вандалы осквернили памятник советским разведчикам. Об этом сообщается на странице администрации Славского городского округа в «Вконтакте».
На памятнике советским разведчикам, действовавшим в тылу врага в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (группа «Мороз»), который находится в двух километрах от поселка Гастеллово вандалы разбили мемориальную плиту из черного гранита с фамилиями погибших.
Администрация уже пожала заявление в правоохранительные органы и сейчас разыскивает очевидцев происшествия.
В пресс-службе УМВД сообщили, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU