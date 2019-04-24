В Калининградской области переход на цифровое вещание вызвал активизацию мошенников

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-24T17:25:19+03:00

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Переход на цифровое телевизионное вещание в Калининградской области вызвал активизацию мошенников. Злоумышленники под видом сотрудников специализированных фирм требуют с людей плату за подключение к «цифре», либо продают приставки к телевизору по завышенным ценам, сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве цифровых технологий и связи.

- Никакой абонентской платы для просмотра в эфире 20 общефедеральных каналов не взимается, – рассказал глава министерства Алексей Игнатенко. – Новые телевизоры позволяют принимать эфирный телевизионный сигнал необходимого стандарта. К старым телевизорам для их приема достаточно добавить приставку, поддерживающую формат DVB2 и обычную дециметровую антенну. В магазинах региона доступны телевизионные приставки стоимостью до тысячи рублей.

По его словам, подключение к «цифре» потребуется только тем, кто для просмотра телевизионных передач использует эфирное телевидение. Если гражданин является абонентом спутникового или кабельного телевидения, никаких новых подключений выполнять не требуется.

Всё подключение к цифровому эфирному телевидению можно выполнить самостоятельно, или получить помощь от операторов ФГУП «РТРС», позвонив по телефону горячей линии 8-800-220-20-02 (единый номер телефона по всей России).

ИСТОЧНИК KP.RU