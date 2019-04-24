В Янтарном тюлень запрыгнул в лодку к дайверам, чтобы погреться на солнце

СЕГОДНЯ 17:37 2019-04-24T17:48:24+03:00

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Во вторник вечером директор калининградского зоопарка Светлана Соколова опубликовала на своей странице в фейсбуке видео и несколько фотографий, на которых видно, что тюлень пытается запрыгнуть в надувную лодку дайверов.

- Здравствуй! Ну что, ты пришел посмотреть? – обращается к ластоногому один из аквалангистов в то время, пока животное пытается вскарабкаться в лодку.

На следующих кадрах дайвер и тюлень уже вместе лежат, щурясь на солнце.

- Вот такие удивительные кадры мы получили сегодня из Янтарного! – прокомментировала видео Соколова. - И, несмотря на все ми-ми-ми, в очередной раз хотим предупредить наших земляков:

1. Не прикармливайте тюленей! Тем самым вы приучаете их к людям и значительно увеличиваете риск их гибели;

2. Укус тюленя не только крайне болезнен, но и крайне опасен, т.к. при укусе передаются как заразные заболевания, так и велик риск заражения крови! В общем, держите себя в руках, как бы ни был велик соблазн.

ИСТОЧНИК KP.RU